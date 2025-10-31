Каталог компаній
Capita
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Capita Архітектор рішень Зарплати

Медіанний пакет компенсації Архітектор рішень in United Kingdom у Capita становить £92.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Capita. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£92.8K
Рівень
-
Базова зарплата
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£8.4K
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Capita in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £101,949. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Capita для позиції Архітектор рішень in United Kingdom складає £92,846.

