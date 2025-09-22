Каталог компаній
Canoo
Canoo Фінансовий аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in United States у Canoo варіюється від $143K до $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Canoo. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$155K - $184K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$143K$155K$184K$196K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Canoo RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



