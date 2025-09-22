Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in United States у Canoo варіюється від $143K до $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Canoo. Останнє оновлення: 9/22/2025
У Canoo RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)