Каталог компаній
Canoo
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бізнес-аналітик

  • Всі зарплати Бізнес-аналітик

Canoo Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in United States у Canoo варіюється від $75.6K до $104K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Canoo. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$81.9K - $97.2K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Бізнес-аналітик заявок в Canoo щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Canoo RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бізнес-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Canoo in United States складає річну загальну компенсацію $103,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Canoo для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $75,600.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Canoo

Схожі компанії

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси