Canadian Solar Зарплати

Зарплата Canadian Solar варіюється від $68,241 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $298,500 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Canadian Solar . Останнє оновлення: 9/11/2025