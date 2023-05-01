Canadian Solar Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Canadian Solar варіюється від $68,241 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $298,500 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Canadian Solar. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$81.6K
Аналітик даних
$68.2K
Юридичний відділ
$299K

Інженер-механік
$134K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Canadian Solar - це Юридичний відділ at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Canadian Solar складає $107,963.

