Canaccord Genuity Інвестиційний банкір Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інвестиційний банкір in United States у Canaccord Genuity становить $180K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Canaccord Genuity. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Загалом за рік
$180K
Рівень
2
Базова зарплата
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$90K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Canaccord Genuity?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інвестиційний банкір в Canaccord Genuity in United States складає річну загальну компенсацію $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Canaccord Genuity для позиції Інвестиційний банкір in United States складає $200,000.

