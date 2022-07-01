Каталог компаній
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Зарплати

Зарплата Cambridge Mobile Telematics варіюється від $136,315 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $245,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cambridge Mobile Telematics. Останнє оновлення: 10/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $140K
Продукт-менеджер
Median $208K
Дата-сайентист
Median $158K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $245K
Інженер-механік
$136K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cambridge Mobile Telematics - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cambridge Mobile Telematics складає $158,000.

