Довідник компаній
Cambridge Associates
Cambridge Associates Зарплати

Діапазон зарплат Cambridge Associates коливається від $62,088 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $201,070 для Бізнес-аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Cambridge Associates. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$201K
Аналітик даних
$80.4K
Науковець даних
$134K

Фінансовий аналітик
$62.1K
Інженер-програміст
$86.8K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Cambridge Associates, є Бізнес-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,070. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Cambridge Associates, становить $86,832.

