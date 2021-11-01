Cambia Health Solutions Зарплати

Зарплата Cambia Health Solutions варіюється від $74,157 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $274,365 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cambia Health Solutions . Останнє оновлення: 9/11/2025