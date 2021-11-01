Каталог компаній
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Зарплати

Зарплата Cambia Health Solutions варіюється від $74,157 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $274,365 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cambia Health Solutions. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Інженер-програміст
Median $112K
Бухгалтер
$137K
Актуарій
$137K

Бізнес-аналітик
$74.2K
Аналітик даних
$83.6K
Продукт-менеджер
$122K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$274K
Поширені запитання

Cambia Health Solutions年度總薪酬中位數為$122,385。

Інші ресурси