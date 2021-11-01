Calix Зарплати

Діапазон зарплат Calix коливається від $75,891 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $271,460 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Calix . Останнє оновлення: 8/12/2025