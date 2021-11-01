Довідник компаній
Calix
Calix Зарплати

Діапазон зарплат Calix коливається від $75,891 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $271,460 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Calix. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $75.9K
Головний співробітник
$78.8K
Інформаційний технолог (ІТ)
$192K

Дизайнер продукту
$186K
Менеджер продукту
$122K
Інженер з продажів
$121K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$271K
Архітектор рішень
$176K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Calix, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $271,460. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Calix, становить $149,138.

Пов'язані компанії

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
