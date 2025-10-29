Каталог компаній
California Institute of Technology
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у California Institute of Technology становить $125K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації California Institute of Technology. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
California Institute of Technology
Application Developer
Los Angeles, CA
Загалом за рік
$125K
Рівень
Associate
Базова зарплата
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в California Institute of Technology?
Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в California Institute of Technology in United States складає річну загальну компенсацію $170,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в California Institute of Technology для позиції Інженер-програміст in United States складає $125,000.

