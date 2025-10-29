Каталог компаній
California Institute of Technology
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Середня загальна компенсація Адміністративний помічник in United States у California Institute of Technology варіюється від $64.8K до $94.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації California Institute of Technology. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня загальна компенсація

$74.4K - $84.8K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в California Institute of Technology?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Адміністративний помічник в California Institute of Technology in United States складає річну загальну компенсацію $94,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в California Institute of Technology для позиції Адміністративний помічник in United States складає $64,800.

