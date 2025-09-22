Каталог компаній
Calendly
Calendly Технічний програмний менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний програмний менеджер in United States у Calendly варіюється від $129K до $184K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Calendly. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$147K - $167K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$129K$147K$167K$184K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Calendly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програмний менеджер в Calendly in United States складає річну загальну компенсацію $184,080. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Calendly для позиції Технічний програмний менеджер in United States складає $129,480.

Інші ресурси