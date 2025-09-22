Каталог компаній
Calendly
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Calendly Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Calendly становить $175K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Calendly. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Загалом за рік
$175K
Рівень
L3
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Calendly?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Calendly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Інженер надійності сайту

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Calendly in United States складає річну загальну компенсацію $217,150. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Calendly для позиції Інженер-програміст in United States складає $160,210.

