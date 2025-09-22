Каталог компаній
Середня загальна компенсація Продажі in United States у Calendly варіюється від $85.9K до $122K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Calendly. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$97.5K - $116K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85.9K$97.5K$116K$122K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Calendly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Продажі ve společnosti Calendly in United States představuje roční celkovou odměnu $121,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Calendly pro pozici Продажі in United States je $85,860.

