Середня загальна компенсація Менеджер з науки про дані in United States у Calendly варіюється від $246K до $351K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Calendly. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$282K - $330K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$246K$282K$330K$351K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Calendly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з науки про дані в Calendly in United States складає річну загальну компенсацію $351,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Calendly для позиції Менеджер з науки про дані in United States складає $246,000.

