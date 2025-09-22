Каталог компаній
Calendly
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Обслуговування клієнтів

  • Всі зарплати Обслуговування клієнтів

Calendly Обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in United States у Calendly варіюється від $42.1K до $59.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Calendly. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$47.8K - $56.7K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$42.1K$47.8K$56.7K$59.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Обслуговування клієнтів заявок в Calendly щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Calendly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Обслуговування клієнтів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Calendly in United States складає річну загальну компенсацію $59,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Calendly для позиції Обслуговування клієнтів in United States складає $42,120.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Calendly

Схожі компанії

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси