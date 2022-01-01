БайтДенс Зарплати

Зарплата ByteDance варіюється від $16,519 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $1,207,230 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників БайтДенс . Останнє оновлення: 11/21/2025