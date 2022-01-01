Зарплата ByteDance варіюється від $16,519 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $1,207,230 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників БайтДенс. Останнє оновлення: 11/21/2025
iOS-інженер
Мобільний інженер програмного забезпечення
Frontend-інженер програмного забезпечення
Інженер машинного навчання
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
Інженер безпеки програмного забезпечення
Інженер надійності сайту
Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності
Адвокат розробників
Науковець-дослідник
What do Product Managers even do?
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
20%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
30%
РІК 4
У ByteDance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
30% передається у 4th-РІК (7.50% щоквартально)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
35%
РІК 4
У ByteDance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
35% передається у 4th-РІК (35.00% щорічно)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У ByteDance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
12 month cliff and vests quarterly.
Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.