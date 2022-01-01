Каталог компаній
ByteDance
БайтДенс Зарплати

Зарплата ByteDance варіюється від $16,519 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $1,207,230 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників БайтДенс. Останнє оновлення: 11/21/2025

Інженер-програміст
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS-інженер

Мобільний інженер програмного забезпечення

Frontend-інженер програмного забезпечення

Інженер машинного навчання

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

Інженер безпеки програмного забезпечення

Інженер надійності сайту

Інженер програмного забезпечення віртуальної реальності

Адвокат розробників

Науковець-дослідник

Продакт-менеджер
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Маркетинг
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Менеджер з маркетингу продукту

Дейта-сайентист
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Продакт-дизайнер
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX-дизайнер

UI-дизайнер

Продажі
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Менеджер з роботи з клієнтами

Менеджер акаунтів

Рекрутер
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Сорсер

Рекрутер керівництва

Технічний рекрутер

Програм-менеджер
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Менеджер інженерів-програмістів
3-1 $584K
3-2 $794K
Технічний програм-менеджер
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Кадрові ресурси
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Аналітик кібербезпеки
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Бізнес-аналітик
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Дейта-аналітик
1-2 $125K
2-1 $163K
Проєкт-менеджер
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Менеджер бізнес-операцій
2-1 $167K
2-2 $208K
Бізнес-операції
Median $235K
Розвиток бізнесу
Median $165K
Довіра та безпека
Median $118K
ЮІкс-дослідник
2-2 $237K
3-1 $296K
Менеджер з дейта-сайенс
Median $409K
Партнер-менеджер
Median $205K
Фінансовий аналітик
Median $150K
Апаратний інженер
Median $350K
Юридичний відділ
Median $127K

Юридичний консультант

Консультант з управління
Median $200K
Маркетингові операції
Median $89.9K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $74.1K
Операції з доходами
Median $120K
Архітектор рішень
Median $278K

Архітектор даних

Архітектор хмарної безпеки

Бухгалтер
$16.5K

Технічний бухгалтер

Адміністративний помічник
$49.8K
Керівник апарату
$247K
Копірайтер
$63.3K
Корпоративний розвиток
$233K
Обслуговування клієнтів
$50.5K
Успіх клієнтів
$73.8K
Графічний дизайнер
$48.3K
Інженер-механік
$286K
Оптичний інженер
$387K
Менеджер продакт-дизайну
$385K
Регуляторні питання
$108K
Інженер з продажів
$65.3K
Технічний письменник
$129K
Загальна винагорода
$304K
Венчурний капіталіст
$91.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

20%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

30%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ByteDance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 30% передається у 4th-РІК (7.50% щоквартально)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

35%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ByteDance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 35% передається у 4th-РІК (35.00% щорічно)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ByteDance RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

12 month cliff and vests quarterly.

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ByteDance - це Інженер-програміст at the 4-1 level з річною загальною компенсацією $1,207,230. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ByteDance складає $209,525.

Інші ресурси

