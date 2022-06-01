Каталог компаній
Bynder
Bynder Зарплати

Зарплата Bynder варіюється від $56,013 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $158,308 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Bynder. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $70.7K

Backend програмний інженер

Продукт-дизайнер
Median $56K
Дата-сайентист
$72K

IT-спеціаліст
$64.7K
Маркетинг
$66.9K
Продукт-менеджер
$158K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$130K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Bynder is Продукт-менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bynder is $70,728.

