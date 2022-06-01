BWX Technologies Зарплати

Каталог компаній
Зарплата BWX Technologies варіюється від $84,660 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $155,876 для Проєкт-менеджер на вищому рівні.

Інженер-механік
$84.7K
Проєкт-менеджер
$156K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в BWX Technologies - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,876. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BWX Technologies складає $120,268.

