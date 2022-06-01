BWX Technologies Зарплати

Зарплата BWX Technologies варіюється від $84,660 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $155,876 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BWX Technologies . Останнє оновлення: 11/21/2025