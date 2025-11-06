Каталог компаній
Bucketplace
Bucketplace Інженер-програміст Зарплати в Seoul Capital Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Seoul Capital Area у Bucketplace становить ₩97.73M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bucketplace. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Загалом за рік
₩97.73M
Рівень
L4
Базова зарплата
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Бонус
₩4.65M
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Bucketplace in Seoul Capital Area складає річну загальну компенсацію ₩144,712,453. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bucketplace для позиції Інженер-програміст in Seoul Capital Area складає ₩101,193,920.

Інші ресурси