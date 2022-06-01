Довідник компаній
BTC
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

BTC Зарплати

Діапазон зарплат BTC коливається від $21,710 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $84,356 для Інженер з продажів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників BTC. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інформаційний технолог (ІТ)
$50.1K
Інженер з продажів
$84.4K
Інженер-програміст
$21.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at BTC is Інженер з продажів at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,356. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BTC is $50,065.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BTC

Пов'язані компанії

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Microsoft
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси