Brown-Forman
Brown-Forman Менеджер з дейта-сайенс Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер з дейта-сайенс in Mexico у Brown-Forman варіюється від MX$915K до MX$1.33M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Brown-Forman. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$55.6K - $64.5K
Mexico
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з дейта-сайенс в Brown-Forman in Mexico складає річну загальну компенсацію MX$1,328,060. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Brown-Forman для позиції Менеджер з дейта-сайенс in Mexico складає MX$915,134.

