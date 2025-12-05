Каталог компаній
Середня загальна компенсація Інженер-програміст in Ghana у Brooklyn Chinese-American Association варіюється від GHS 1.37M до GHS 1.91M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Brooklyn Chinese-American Association. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$136K - $160K
Ghana
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$127K$136K$160K$176K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Brooklyn Chinese-American Association?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Brooklyn Chinese-American Association in Ghana складає річну загальну компенсацію GHS 1,911,335. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Brooklyn Chinese-American Association для позиції Інженер-програміст in Ghana складає GHS 1,372,240.

Інші ресурси

