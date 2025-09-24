Каталог компаній
Bright Money
Bright Money Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Bright Money становить ₹2.01M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bright Money. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹2.01M
Рівень
SDE 1
Базова зарплата
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Bright Money?

₹13.98M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Bright Money in India sits at a yearly total compensation of ₹4,233,917. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Money for the Інженер-програміст role in India is ₹1,770,256.

