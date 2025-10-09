Каталог компаній
Bright Health
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Bright Health Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Bright Health становить $127K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bright Health. Останнє оновлення: 10/9/2025

Медіанний пакет
company icon
Bright Health
Software Engineer II
Los Angeles, CA
Загалом за рік
$127K
Рівень
L2
Базова зарплата
$116K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$11.6K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Bright Health?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Інші ресурси