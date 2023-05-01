Bowery Farming Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Bowery Farming коливається від $137,700 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $298,500 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bowery Farming. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $155K
Науковець даних
$299K
Інженер-механік
$138K

Менеджер продукту
$188K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Bowery Farming, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Bowery Farming, становить $171,580.

