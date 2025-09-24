Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Bosch Global становить $192K за year для SL1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $192K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
