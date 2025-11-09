Каталог компаній
Bosch Global
Інженер-програміст Рівень

EG13

Рівні в Bosch Global

  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Показати 6 Більше рівнів
Середня Річна Загальна винагорода
€87,632
Базова зарплата
€68,238
Акційний грант ()
€0
Бонус
€8,528
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
