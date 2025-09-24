Компенсація Інженер-програміст in Germany у Bosch Global варіюється від €67.7K за year для EG12 до €77K за year для SL4. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €89K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
