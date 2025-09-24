Каталог компаній
Bosch Global
Bosch Global Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Germany у Bosch Global варіюється від €67.7K за year для EG12 до €77K за year для SL4. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €89K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
EG12
(Початковий рівень)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Переглянути 5 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Bosch Global?

Включені посади

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Системний інженер

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Bosch Global in Germany складає річну загальну компенсацію €118,269. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bosch Global для позиції Інженер-програміст in Germany складає €86,459.

