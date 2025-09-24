Каталог компаній
Bosch Global
Bosch Global Research Scientist Зарплати

Медіанний пакет компенсації Research Scientist in United States у Bosch Global становить $145K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Загалом за рік
$145K
Рівень
E3
Базова зарплата
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$11K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в Bosch Global?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції jobFamilies.Research Scientist в Bosch Global in United States складає річну загальну компенсацію $291,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bosch Global для позиції jobFamilies.Research Scientist in United States складає $144,000.

