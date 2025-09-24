Bosch Global Продукт-менеджер Зарплати

Компенсація Продукт-менеджер in Germany у Bosch Global варіюється від €100K за year для EG15 до €94.9K за year для EG16. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €108K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

€142K Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на €26.7K+ (іноді €267K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( EUR ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в Bosch Global ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.