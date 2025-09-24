Каталог компаній
Bosch Global
Медіанний пакет компенсації Менеджер з науки про дані in Germany у Bosch Global становить €112K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Загалом за рік
€112K
Рівень
SL1
Базова зарплата
€112K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
12 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Bosch Global?

€142K

Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з науки про дані в Bosch Global in Germany складає річну загальну компенсацію €136,679. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bosch Global для позиції Менеджер з науки про дані in Germany складає €111,610.

Інші ресурси