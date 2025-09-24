Каталог компаній
Bosch Global
Bosch Global Бізнес-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Бізнес-аналітик in United States у Bosch Global становить $72K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bosch Global. Останнє оновлення: 9/24/2025

Медіанний пакет
company icon
Bosch Global
Demand and Supply Planner
Chicago, IL
Загалом за рік
$72K
Рівень
EG12
Базова зарплата
$72K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Bosch Global?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Bosch Global in United States складає річну загальну компенсацію $120,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bosch Global для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $74,000.

Інші ресурси