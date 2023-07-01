boostr Зарплати

Зарплата boostr варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $292,740 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників boostr . Останнє оновлення: 9/4/2025