boostr Зарплати

Зарплата boostr варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $292,740 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників boostr. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Продукт-менеджер
$293K
Інженер-програміст
$54.7K
Архітектор рішень
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Поширені запитання

