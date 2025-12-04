Каталог компаній
Boom! By Cindy Joseph
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Адміністративний помічник

  • Всі зарплати Адміністративний помічник

Boom! By Cindy Joseph Адміністративний помічник Зарплати

Середня загальна компенсація Адміністративний помічник in Pakistan у Boom! By Cindy Joseph варіюється від PKR 3.43M до PKR 4.87M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Boom! By Cindy Joseph. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Адміністративний помічник заявок в Boom! By Cindy Joseph щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Boom! By Cindy Joseph?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Адміністративний помічник пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Адміністративний помічник в Boom! By Cindy Joseph in Pakistan складає річну загальну компенсацію PKR 4,869,451. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Boom! By Cindy Joseph для позиції Адміністративний помічник in Pakistan складає PKR 3,429,787.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Boom! By Cindy Joseph

Схожі компанії

  • Stripe
  • Snap
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.