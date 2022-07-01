Bombora Зарплати

Діапазон зарплат Bombora коливається від $109,450 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $151,875 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Bombora . Останнє оновлення: 8/20/2025