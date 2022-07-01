Довідник компаній
Bombora
Bombora Зарплати

Діапазон зарплат Bombora коливається від $109,450 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $151,875 для Науковець даних на верхньому кінці.

$160K

Науковець даних
Median $152K
Інженер-програміст
Median $147K
Менеджер продукту
$109K

Часті запитання

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Bombora, ir Науковець даних ar gada kopējo atalgojumu $151,875. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Bombora, ir $147,000.

