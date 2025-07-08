Каталог компаній
BlueDot
BlueDot Зарплати

Зарплата BlueDot варіюється від $64,974 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $112,110 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BlueDot. Останнє оновлення: 8/31/2025

Дата-сайентист
$79.1K
Фінансовий аналітик
$65K
Продукт-дизайнер
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт-менеджер
$112K
Інженер-програміст
$109K
Поширені запитання

The highest paying role reported at BlueDot is Продукт-менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BlueDot is $88,271.

