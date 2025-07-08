BlueDot Зарплати

Зарплата BlueDot варіюється від $64,974 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $112,110 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BlueDot . Останнє оновлення: 8/31/2025