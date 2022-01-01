Каталог компаній
BlueCat
BlueCat Зарплати

Зарплата BlueCat варіюється від $74,625 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $254,720 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BlueCat. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Продукт-дизайнер
$74.6K
Продукт-менеджер
$129K
Продажі
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Інженер-програміст
$255K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в BlueCat - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $254,720. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BlueCat складає $130,417.

Інші ресурси