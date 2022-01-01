Довідник компаній
Blue Origin
Blue Origin Зарплати

Діапазон зарплат Blue Origin коливається від $90,000 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $249,312 для Менеджер продукту на верхньому кінці.

$160K

Інженер-механік
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Інженер з якості

Інженер виробництва

Інженер з теплових процесів

CAE-інженер

Інженер-програміст
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Системний інженер

Інженер з апаратного забезпечення
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Інженер вбудованого апаратного забезпечення

Інженер-авіакосмічної галузі
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Технічний менеджер програми
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Технічний менеджер проектів

Менеджер продукту
L3 $151K
L4 $249K
Інженер з матеріалознавства
L2 $120K
L3 $140K
Інженер-електрик
Median $200K
Бізнес-аналітик
Median $90K
Менеджер проекту
Median $146K
Бізнес-операції
$102K
Інженер-хімік
$91.5K
Інженер з контролю
$171K
Корпоративний розвиток
$246K
Аналітик даних
$164K
Менеджер з науки даних
$244K
Фінансовий аналітик
$154K
Людські ресурси
$136K
Інформаційний технолог (ІТ)
$198K
Дизайнер продукту
$218K
Менеджер програми
$225K
Рекрутер
$99.3K
Аналітик кібербезпеки
$150K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$212K
Часті запитання

The highest paying role reported at Blue Origin is Менеджер продукту at the L4 level with a yearly total compensation of $249,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Origin is $151,333.

