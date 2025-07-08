Каталог компаній
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts Зарплати

Зарплата Blue Cross Blue Shield of Massachusetts варіюється від $68,904 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $169,540 для Бізнес-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Cross Blue Shield of Massachusetts. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$170K
Продукт-дизайнер
$68.9K
Продукт-менеджер
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Проєктний менеджер
$119K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blue Cross Blue Shield of Massachusetts - це Бізнес-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $169,540. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blue Cross Blue Shield of Massachusetts складає $128,300.

