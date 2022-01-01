Blue Cross Blue Shield Association Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Blue Cross Blue Shield Association варіюється від $54,270 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $265,320 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Cross Blue Shield Association. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $107K

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Актуарій
Median $168K
Дата-сайентист
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бізнес-аналітик
Median $100K
Продукт-дизайнер
Median $70K
Аналітик даних
$161K
Управління персоналом
$54.3K
IT-спеціаліст
Median $100K
Продукт-менеджер
$149K
Проєктний менеджер
$111K
Архітектор рішень
$265K

Архітектор даних

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blue Cross Blue Shield Association - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $265,320. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blue Cross Blue Shield Association складає $109,000.

