Blue Cross and Blue Shield of Kansas Зарплати

Зарплата Blue Cross and Blue Shield of Kansas варіюється від $90,450 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $140,700 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Останнє оновлення: 8/31/2025