Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Зарплати

Зарплата Blue Cross and Blue Shield of Kansas варіюється від $90,450 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $140,700 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Аналітик даних
$103K
Дата-сайентист
$141K
Інженер-програміст
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blue Cross and Blue Shield of Kansas - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $140,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blue Cross and Blue Shield of Kansas складає $103,490.

