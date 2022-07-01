Каталог компаній
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Зарплати

Зарплата Blue Canyon Technologies варіюється від $85,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $194,025 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Canyon Technologies. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
$194K
Інженер-механік
$180K
Інженер-програміст
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$184K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blue Canyon Technologies - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $194,025. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blue Canyon Technologies складає $182,104.

