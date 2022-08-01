Каталог компаній
Blue Apron
Blue Apron Зарплати

Зарплата Blue Apron варіюється від $140,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $229,643 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Apron. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $140K
Маркетинг
$161K
Маркетингові операції
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$230K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Blue Apron - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $229,643. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blue Apron складає $158,980.

