Blue Apron Зарплати

Зарплата Blue Apron варіюється від $140,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $229,643 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Blue Apron . Останнє оновлення: 8/31/2025