Bloomreach
Bloomreach Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у Bloomreach варіюється від ₹4.67M за year для Software Engineer до ₹6.12M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹5.18M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bloomreach. Останнє оновлення: 10/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Bloomreach?

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Bloomreach in India складає річну загальну компенсацію ₹6,559,324. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bloomreach для позиції Інженер-програміст in India складає ₹4,393,828.

