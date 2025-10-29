Компенсація Інженер-програміст in India у Bloomreach варіюється від ₹4.67M за year для Software Engineer до ₹6.12M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹5.18M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bloomreach. Останнє оновлення: 10/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
