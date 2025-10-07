Каталог компаній
Bloomberg Data Architect Зарплати в United Kingdom

Останнє оновлення: 10/7/2025

£122K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Bloomberg Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Data Architect в Bloomberg in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £180,828. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bloomberg для позиції Data Architect in United Kingdom складає £102,207.

