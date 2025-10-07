Компенсація Full-Stack програмний інженер in New York City Area у Bloomberg варіюється від $201K за year для Software Engineer до $312K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $270K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bloomberg. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Bloomberg Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)