Bloomberg Backend програмний інженер Зарплати в New York City Area

Компенсація Backend програмний інженер in New York City Area у Bloomberg варіюється від $218K за year для Software Engineer до $289K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $238K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bloomberg. Останнє оновлення: 10/7/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус Software Engineer ( Початковий рівень ) $218K $184K $0 $34K Senior Software Engineer $289K $231K $6K $51.8K

Останні подання зарплат

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Bloomberg Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Bloomberg ?

