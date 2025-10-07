Каталог компаній
Bloomberg
Bloomberg Backend програмний інженер Зарплати

Компенсація Backend програмний інженер in United States у Bloomberg варіюється від $216K за year для Software Engineer до $289K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $232K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bloomberg. Останнє оновлення: 10/7/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
$216K
$183K
$0
$33.8K
Senior Software Engineer
$289K
$231K
$6K
$51.8K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Bloomberg Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Bloomberg in United States складає річну загальну компенсацію $312,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bloomberg для позиції Backend програмний інженер in United States складає $228,000.

