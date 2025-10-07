Компенсація UX-дизайнер in United States у Bloomberg варіюється від $155K за year для Product Designer до $198K за year для Senior Product Designer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $189K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Bloomberg. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Product Designer
$155K
$143K
$0
$12.5K
Senior Product Designer
$198K
$173K
$0
$25.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Bloomberg Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)